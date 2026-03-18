Катерину Гордееву оштрафовали на 120 тысяч рублей за интервью Михаила Зыгаря. В нем усмотрели «пропаганду ЛГБТ»

Суд в Москве назначил журналистке Катерине Гордеевой штраф в размере 120 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (часть 3 статьи 6.21 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом к административному делу послужил выпуск ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» от 13 января, гостем которого стал писатель и журналист Михаил Зыгарь.

В протоколе говорилось, что «во время прогулки по кампусу Йельского университета герои обсуждают широкий круг тем», в том числе в диалоге «неоднократно поднимается тематика однополых отношений». В документе фигурировали скриншоты с кадрами свадьбы Зыгаря и его партнера Жан-Мишеля Щербака, а также цитата журналиста про то, как он жил в «удивительной конфигурации»: в одной квартире с бывшей женой и новым партнером.

Адвокат Гордеевой Ксения Карпинская заявила, что журналистка не согласна с протоколом, «ничего не пропагандировала и просто задавала вопросы». На вопрос судьи о позиции Гордеевой по поводу ЛГБТ-сообщества защитница процитировала Зыгаря, который в интервью заявлял, что журналистка не может примерить на себя «эту ситуацию». «Привлекайте Зыгаря! Гордеева здесь причем?» — цитирует «Медиазона» заявление адвоката Гордеевой в суде.

В конце 2025 года Михаил Зыгарь представил книгу «Тёмная сторона Земли». Это реконструкция последних 30 лет существования СССР, от пика развития советской империи до ее краха. На русском языке книгу выпустило издательство «Медузы».

«ГКЧП победил» Катерина Гордеева взяла интервью у Михаила Зыгаря. В издательстве «Медузы» недавно вышла его новая книга — о последних десятилетиях СССР

