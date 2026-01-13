новости
«ГКЧП победил» Катерина Гордеева взяла интервью у Михаила Зыгаря. В издательстве «Медузы» недавно вышла его новая книга — о последних десятилетиях СССР
Источник: Meduza
Журналистка Катерина Гордеева выпустила на своем ютьюб-канале большое (три с лишним часа) интервью писателя и журналиста Михаила Зыгаря. Он рассказал о том, как прошел путь от военного корреспондента и главного редактора «Дождя» до автора документальных книг, от жизни в России до переезда в США, от брака с женщиной до каминг-аута. В какой момент он перестал говорить «на Украине», что такое ностальгия по неслучившемуся будущему и что ему написал Алексей Навальный в последнем письме — обо всем этом Зыгарь тоже рассказал в интервью.
В конце 2025 года Михаил Зыгарь представил книгу «Тёмная сторона Земли». Это реконструкция последних 30 лет существования СССР, от пика развития советской империи до ее краха. На русском языке книгу выпустило издательство «Медузы». Купить ее можно здесь.