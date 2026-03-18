Иран подтвердил смерть секретаря Совета нацбезопасности Али Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани убит в результате израильского удара, подтвердили власти исламской республики.

Вместе с Лариджани были убиты его сын Мортеза и заместитель начальника его службы охраны Алиреза Беят.

Также вместе с Лариджани в результате израильского удара был убит командующий силами «Басидж» (подразделение, входящее в состав Корпуса стражей исламской революции) Голамреза Сулеймани.

Похороны Лариджани пройдут в среду, 18 марта, сообщает агентство Tasnim.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила, что Али Лариджани был одной из целей удара, нанесенного предыдущей ночью по территории Ирана. По данным израильских СМИ, удар был нанесен по конспиративной квартире после того, как поступила информация, что туда прибыл Лариджани вместе с сыном.

В Израиле 67-летнего Лариджани считают архитектором иранской ядерной программы. В 2000-е он курировал переговоры о ядерной программе с США, в 2020-е стал главной действующей силой сближения Ирана с Китаем. Лариджани дважды был секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана (с 2005 по 2007 год и с августа 2025 года). Он считался одним из ближайших союзников убитого аятоллы Али Хаменеи; в частности, именно ему было поручено подавление внутренних протестов в исламской республике и подготовка к войне. Кроме того, Лариджани летал в Москву к Владимиру Путину и встречался с ближневосточными лидерами.

Что происходило в Иране накануне войны? Страной фактически руководит секретарь Совета безопасности Али Лариджани. На случай точечных ударов по руководителям Ирана всем подобрали по четыре преемника

