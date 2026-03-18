Власти Объединенных Арабских Эмиратов в частном порядке дали понять, что разрешат иностранцам проводить больше времени за пределами страны, не теряя налогового статуса, пишет Financial Times.

Для получения статуса налогового резидента ОАЭ иностранцы должны находиться в стране не менее 183 дней в год. Кроме этого, в ОАЭ действует критерий «центра жизненных интересов», который позволяет получить налоговое резидентство, если основное место проживания, а также «центр финансовых и личных интересов» находятся в стране.

По словам двух юристов, знакомых с позицией Федеральной налоговой службы ОАЭ, высокопоставленные чиновники не склонны вводить общие исключения, но дали понять, что заявки на подтверждение налогового резидентства будут рассматриваться в индивидуальном порядке после окончания войны в регионе.

Таким образом ОАЭ хотят стимулировать возвращение тех, кто уехал из-за войны в Иране. По словам Эльзы Литлвуд, налогового партнера компании BDO, консультирующей состоятельных клиентов, из-за этого Дубай «уже частично утратил свое ключевое преимущество — ощущение безопасности». «Для его экономики и имиджа крайне важно удержать этих экспатов», — сказала она.

Статус резидента в ОАЭ предоставляет выгодный налоговый режим с нулевым подоходным налогом — им не облагаются личные доходы: зарплата, дивиденды, инвестиции. Кроме того, статус налогового резидента ОАЭ позволяет упростить международные расчеты — особенно для россиян в условиях санкций. После начала полномасштабной войны в Украине и объявления мобилизации в России в ОАЭ могли уехать десятки тысяч россиян.

Читайте также

