Найдено тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде

Водолазы обнаружили в Москве-реке погибшую девочку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, пишет «Интерфакс» 17 марта.

Ранее сообщалось, что 13-летняя Алина и 12-летние Иван и Богдан ушли гулять к Москве-реке в Звенигороде 7 марта и не вернулись.

Дети провалились под лед. Один из местных рыбаков видел детей в воде, но не стал вызывать спасателей, посчитав, что это сделает кто-то другой.

Тело одного из мальчиков обнаружили 11 марта, тело второго — 13 марта.

В Подмосковье сотни спасателей и волонтеров ищут трех пропавших детей Вероятно, они утонули в реке. Их видел рыбак — но в полицию он об этом не сообщил

В Подмосковье сотни спасателей и волонтеров ищут трех пропавших детей Вероятно, они утонули в реке. Их видел рыбак — но в полицию он об этом не сообщил