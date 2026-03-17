Найдено тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде
Источник: Интерфакс
Водолазы обнаружили в Москве-реке погибшую девочку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, пишет «Интерфакс» 17 марта.
Ранее сообщалось, что 13-летняя Алина и 12-летние Иван и Богдан ушли гулять к Москве-реке в Звенигороде 7 марта и не вернулись.
Дети провалились под лед. Один из местных рыбаков видел детей в воде, но не стал вызывать спасателей, посчитав, что это сделает кто-то другой.
Тело одного из мальчиков обнаружили 11 марта, тело второго — 13 марта.