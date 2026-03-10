Спасатели ищут пропавших детей в Звенигороде. 10 марта 2026 года Сергей Фадейчев / ТАСС / Profimedia

В подмосковном Звенигороде три дня продолжается операция по поиску троих детей — 12-летних Ивана и Богдана, а также 13-летней Алины. Они пропали 7 марта.

Как писал Mash, дети встретились в одном из дворов города и пошли гулять в сторону лесопарковой зоны — с тех пор их никто не видел. Позже на берегу реки Москвы нашли шарф (по другим данным — шапку) одного из них. Еще 8 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что дети, по предварительной информации, утонули в реке.

«Подъем» писал, что одного из пропавших детей видел местный рыбак — мальчик был в воде, и его несло течением. По словам мужчины, он не связался с экстренными службами, так как подумал, что это сделал другой человек.

По данным Shot, рыбак видел всех троих пропавших детей на льду, и они упали в воду прямо на его глазах, «но спасти он их не мог и в экстренные службы тоже звонить почему-то не стал».

«Вот туда отнесло, к дальнему пляжу. Их трое, да. Они шли туда, а я шел на рыбалку. Парень по телефону звонил — не знаю. У меня нет телефона, думал, что в милицию они позвонят. Вот один плыл, кричал. Мы бежали за ним, палки взяли», — передает слова рыбака «Москва Онлайн».

Крики детей также слышала местная жительница, гулявшая с семьей. «Дети были очень далеко, все решили, что они просто играют», — писал «Подъем».

В поисках детей круглосуточно участвуют спасатели и около 500 волонтеров. Они обследовали почти 20 километров вдоль русла Москвы-реки. В операции задействованы беспилотники, вездеходы, вертолет и водолазные группы.

СК по факту исчезновения детей возбудил уголовное дело. Пока оно расследуется по статье об убийстве двух и более лиц.