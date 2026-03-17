Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент ушел в отставку, протестуя против войны с Ираном. Он первый из американских чиновников, кто это сделал

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил, что покидает свою должность.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — написал Кент в соцсети Х.

К посту он прикрепил копию заявления об отставке на имя Дональда Трампа.

Как отмечает The New York Times, Кент — первый чиновник в администрации Трампа, подавший в отставку из-за войны с Ираном, и один из первых, кто публично заявил о несогласии с действующей политикой США.

Национальный контртеррористический центр объединяет сотрудников ЦРУ, ФБР, Пентагона и министерства внутренней безопасности и является частью офиса директора национальной разведки США Талси Габбард. Джо Кент считался ключевым советником Габбард и внутри нынешней администрации США выступал за более сдержанную внешнюю политику.

Как отмечали американские СМИ, в администрации Дональда Трампа существуют полярные мнения по поводу войны с Ираном. Так, например, Трамп признавал, что у него были «философские разногласия» на этот счет с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тот публично поддерживал атаку на исламскую республику, но за закрытыми дверьми активно возражал против и настаивал, что США следует сконцентрироваться на внутренних делах, а не начинать новые войны.

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой

