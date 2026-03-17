ЕС пообещал дать Украине деньги на ремонт нефтепровода «Дружба». Его простой привел к резкому обострению отношений между Киевом и Будапештом

Евросоюз предложил Украине профинансировать ремонт трубопровода «Дружба», по которому российская нефть должна поступать в Венгрию и Словакию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Украина получит техническую поддержку. По словам фон дер Ляйен, европейские специалисты готовы приступить к работе немедленно.

Поставки нефти по «Дружбе» остановлены с конца января. Власти Украины объясняли это повреждениями инфраструктуры, которые, как они утверждают, стали следствием атак российских дронов. Венгрия и Словакия ставили эту версию под сомнение; при этом Киев долгое время отказывался пустить на трубопровод независимую инспекцию.

Остановка прокачки нефти вызвала серьезный кризис в отношениях Украины и Венгрии, которые и до этого были не слишком хорошими. Будапешт заблокировал выдачу Киеву европейского кредита на 90 миллиардов евро, а также сорвал введение новых санкций против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели регулярно обмениваются крайне жесткими заявлениями.

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

