Афганистан заявил, что в результате удара Пакистана по наркологической клинике в Кабуле погибли 400 человек

Власти Афганистана заявили, что в результате удара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле погибли 400 человек. Об этом, как передает Tolo News, сообщил представитель правительства Афганистана Хамдулла Фитрат.

По его данным, число пострадавших достигло 250 человек.

Удар был нанесен днем 16 марта. Пакистан отверг обвинения в атаке на больницу и утверждает, что его удары не затронули гражданские объекты.

Местные телеканалы опубликовали видеозаписи, на которых можно увидеть, как из-под завалов разрушенного здания выносят тела погибших, сообщает CNN.

Обострение конфликта между Пакистаном и Афганистаном началось в феврале 2026 года. В Минобороны Пакистана заявляли, что страна вступает в «открытую войну» против «Талибана», который с 2021 года руководит Афганистаном, и наносят удары по лагерям действующих в регионе террористических группировок. Эти действия они назвали ответом на февральские теракты в столице Пакистана Исламабаде, а также в округе Баджаур и в городе Банну, на северо-западе Пакистана. Представитель «Талибана» и правительства Афганистана Забихулла Муджахил в свою очередь объявил, что в ответ на действия пакистанских ВВС афганские вооруженные силы атакуют пакистанские посты вдоль границы.

