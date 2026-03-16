Пакистан нанес удар по Кабулу. «Талибан» заявил, что атакована больница
Источник: AFP
Власти Афганистана заявили, что военные Пакистана нанесли удары по Кабулу днем 16 марта. Представитель правительства движения «Талибан» Забихулла Муджахид назвал атаку «преступлением и актом бесчеловечности», пишет AFP.
Власти Афганистана утверждают, что под удар попал наркологический центр, в результате чего погибли четыре человека и несколько получили ранения, сообщает Associated Press.
Власти Пакистана отрицают свою причастность к удару по больнице. В пресс-службе правительства Пакистана назвали обвинения беспочвенными и заявили, что удары направлены на военные, а не на гражданские объекты.
Вооруженные силы Пакистана в последние недели неоднократно наносили удары по Кабулу в ходе конфликта с Афганистаном.