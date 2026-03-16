Пакистан нанес удар по Кабулу. «Талибан» заявил, что атакована больница

Власти Афганистана заявили, что военные Пакистана нанесли удары по Кабулу днем 16 марта. Представитель правительства движения «Талибан» Забихулла Муджахид назвал атаку «преступлением и актом бесчеловечности», пишет AFP.

Власти Афганистана утверждают, что под удар попал наркологический центр, в результате чего погибли четыре человека и несколько получили ранения, сообщает Associated Press.

Власти Пакистана отрицают свою причастность к удару по больнице. В пресс-службе правительства Пакистана назвали обвинения беспочвенными и заявили, что удары направлены на военные, а не на гражданские объекты.

Вооруженные силы Пакистана в последние недели неоднократно наносили удары по Кабулу в ходе конфликта с Афганистаном.

Война на Ближнем Востоке затмила еще один новый конфликт — между Пакистаном и Афганистаном Он тоже разгорелся в конце февраля, и разобраться в нем тоже очень сложно. Вот наш путеводитель по этой войне

