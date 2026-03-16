«Важные истории»: Северная Корея передала российской армии до 11 миллионов боеприпасов

Власти Северной Кореи за два с половиной года поставили миллионы боеприпасов для нужд российской армии. Об этом пишут «Важные истории», которые вместе с аналитиками британского Open Source Centre получили доступ к документам о перемещениях судов, участвовавших в транспортировке вооружений из КНДР в Россию.

По их данным, с лета 2023 года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в КНДР — и поставили от 8 до 11 миллионов боеприпасов для российской армии.

В среднем КНДР поставляла России около 350 тысяч боеприпасов в месяц. Этого количества армии РФ могло хватить примерно на месяц наступательных действий.

Со временем размер поставок боеприпасов из КНДР сократился. С начала 2026 года журналисты обнаружили только один такой рейс. Это может объясняться тем, что Россия нарастила собственный выпуск снарядов, или тем, что запасы КНДР истощились.

В 2024 году Северная Корея направляла своих военных на помощь российским войскам после вторжения ВСУ в Курскую область. По разным оценкам (в частности, разведки Южной Кореи) всего в Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, и еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как ВСУ покинули регион. Потери КНДР разные источники оценивают в несколько тысяч убитых и раненых.