У главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс выявили рак молочной железы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс диагностировали рак молочной железы на ранней стадии.

«Она решила принять этот вызов сразу, а не откладывать лечение. У нее фантастическая команда врачей, и прогноз у нее отличный! На время лечения она будет практически постоянно находиться в Белом доме, что меня, как президента, очень радует!» — написал Трамп в соцсети Truth Social 16 марта.

68-летняя Уайлс сказала The New York Times, что она продолжит работу и не будет уходить в отпуск. По ее словам, она рассказала президенту о своем диагнозе после того, как узнала о нем на прошлой неделе.

«Почти каждая восьмая женщина в Соединенных Штатах сталкивается с этим диагнозом. Каждый день эти женщины продолжают растить свои семьи, ходить на работу и служить своим общинам с силой и решимостью. Теперь я присоединяюсь к их рядам», — сказала Уайлс.

В администрации США есть «надзирательница», «наследник», «фанатик» и «мальчик на побегушках» Глава аппарата Белого дома рассказала, как они проводят политику Трампа

