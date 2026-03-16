ТАСС и РИА Новости проигнорировали лауреата «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм». Награду получил «Господин Никто против Путина»

Агентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» не написали о результатах вручения премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Награду в ней получил фильм «Господин Никто против Путина», созданный режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом Павлом Таланкиным.

У ТАСС есть новости о лауреате премии в категории «Лучший фильм» (им стала «Битва за Битвой») и об актерах, награжденных за лучшую мужскую и лучшую женскую роли (Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли). Кроме того, агентство отметило, что российский аниматор Константин Бронзит не выиграл в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

РИА Новости также написало про лучший фильм, лучших актеров, лучшего режиссера (Пол Томас Андерсон) и лучший сценарий. О фильме «Господин Никто против Путина» на сайтах обоих агентств найти ничего не удалось.

«Интерфакс» подвел итоги вручения «Оскара» в одной новости, в заголовке которой фигурирует лучший фильм. Внутри перечислены победители в других номинациях — кроме лучшего документального фильма. Еще одна новость у «Интерфакса» также посвящена Константину Бронзиту, не взявшему награду.

Издание «Агентство» отмечает, что «Первый канал», «Россия 1» и НТВ вообще не стали рассказывать о премии в утренних выпусках новостей.

