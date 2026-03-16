Студенты МПГУ рассказали, что им угрожают не выдать диплом без регистрации в Max. В вузе это отрицают

От студентов института математики и информатики Московского педагогического университета (МПГУ) потребовали зарегистрироваться в мессенджере Max, пригрозив, что иначе они не получат доступ к своему диплому об окончании вуза на «Госуслугах», утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на самих учащихся.

Из скриншотов переписки, которые приводит «Осторожно, новости», также следует, что все учебные процессы переводятся в Max.

Кроме того, телеграм-канал публикует распоряжение Минпросвещения от 13 февраля — утверждается, что его разослала сотрудница деканата. В нем ведомство обязывает директоров институтов и деканов «в целях внедрения и использования мессенджера Max» организовать собрания студентов «с беседой об использовании мессенджера» и отчитаться об этих встречах.

В администрации МПГУ отрицают, что от студентов требовали регистрации в мессенджере под угрозой невыдачи дипломов. «Информация относительно принудительного использования студентами национального мессенджера Max и негативных последствиях отказа от его применения не соответствует действительности», — заявили в вузе агентству РИА Новости.

Мессенджер Max с момента его появления активно продвигают как среди сотрудников бюджетных организаций, так и в учебных заведениях — школах и вузах. В Max переводят родительские чаты и домовые чаты, там ведут учебный процесс и выдают домашние задания, а учителей заставляют отчитываться о регистрациях учеников в мессенджере. 10 марта пресс-служба Max отчиталась, что ежедневная аудитория мессенджера достигла 70 миллионов человек, а всего в нем зарегистрировались 100 миллионов пользователей.

Читайте также

