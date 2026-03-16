Аэропорт Дубая закрыт после падения беспилотника
Международный аэропорт Дубая (DXB) утром 16 марта временно приостановил полеты.
Власти эмирата сообщили о пожаре, возникшем в результате «инцидента с беспилотником» в районе аэропорта. Позже появилось уточнение, что загорелся один из топливных баков на территории аэропорта.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако Управление гражданской авиации Дубая объявило о временной приостановке полетов в аэропорту в качестве «меры предосторожности». Пассажирам рекомендовали связаться с авиакомпаниями для получения информации о своих рейсах. Полиция Дубая сообщила, что временно перекрыто движение на дорогах, ведущих к аэропорту.
На кадрах, опубликованных в том числе агентством Reuters (они сняты с дороги), видно дым, поднимающийся в районе аэропорта.
Некоторые рейсы перенаправили в международный аэропорт Аль-Мактум — это второй аэропорт Дубая.
Одним из последствий войны США и Израиля с Ираном стали массовые отмены и переносы рейсов в аэропортах стран Персидского залива — крупнейших пересадочных узлах для пассажиров в том числе из Азии. В частности, в начале войны были закрыты оба аэропорта Дубая — Аль-Мактум и DXB, самый загруженный в мире хаб по объему международных перевозок.