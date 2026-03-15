Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовит против него уголовное дело из-за его разговоров с иранцами до войны

ЦРУ передало в Минюст США материалы для подготовки уголовного дела против журналиста Такера Карлсона из-за его общения с людьми в Иране еще до войны, заявил сам Карлсон в видео, опубликованном в его соцсетях.

«На днях я узнал, что ЦРУ готовит против меня некие уголовные материалы — заявление о преступлении в министерство юстиции на основании якобы совершенного мной преступления. Что это за преступление? Ну, разговоры с людьми в Иране до войны. Они прочитали мои сообщения», — заявил Карлсон.

По его словам, преступление, «по всей видимости, заключается в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) или чего-то такого». Каких-либо доказательств подготовки уголовного дела или того, что ЦРУ получило доступ к его сообщениям, Карлсон не привел.

Журналист заявил, что никогда не брал ни у кого денег и не является иностранным агентом. «В отличие от многих людей, комментирующих политику США и мировые дела, у меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам», — сказал Карлсон. Он добавил, что «постоянно говорить со всеми и пытаться понять, что происходит в мире» — это его работа.

По мнению Карлсона, материалы ЦРУ вряд ли приведут к уголовным обвинениям. «Сомневаюсь, что это дело вообще дойдет до суда», — сказал он.

После начала войны в Иране Такер Карлсон назвал американские удары «абсолютно отвратительными и злыми». В начале марта Трамп в интервью корреспонденту ABC News Джонатану Карлу заявил, что Карлсон больше не сторонник движения MAGA (Make America Great Again), потому что он «сбился с пути». «Я понял это давным-давно, он — не MAGA. MAGA — это спасение нашей страны. MAGA — это возвращение нашей стране былого величия. MAGA — это „Америка прежде всего“, а Такер — ничто из этого», — сказал Трамп.

The New York Times писала, что Такер Карлсон был одним из немногих близких сторонников президента США, который в разговорах с ним выступал против нападения на Иран. По информации издания, Карлсон трижды в феврале встречался с Трампом в Белом доме и пытался отговорить его от атаки.