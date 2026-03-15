«Скажите Зеленскому заключить сделку, потому что Путин готов заключить сделку». Трамп вновь раскритиковал президента Украины

Заключению мирного соглашения между Россией и Украиной мешает нежелание Владимира Зеленского пойти на сделку, заявил Дональд Трамп в телефонном интервью NBC News.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить сделку. Скажите Зеленскому заключить сделку, потому что Путин готов заключить сделку. С Зеленским гораздо труднее договориться», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о критике со стороны некоторых западных лидеров из-за временного снятия санкций с российской нефти в связи с закрытием Ормузского пролива.

Трамп добавил, что как только нефтяной кризис закончится, санкции, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, «будут возвращены». «Я хочу, чтобы у мира была нефть. Я хочу, чтобы была нефть», — сказал он.

Последний раунд переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17–18 февраля. Ожидалось, что в следующий раз стороны встретятся в начале марта в Абу-Даби, однако 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, затронувшую и страны Персидского залива.

Зеленский после этого говорил, что Киев готов к новому раунду мирных переговоров, но место встречи до сих пор не согласовано. По его словам, очередная встреча была запланирована на 18–19 марта, но американская сторона заявила, что готова встречаться только в Америке, потому что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны. Украинская делегация подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, однако российская сторона отказалась и предложила на выбор Турцию или Швейцарию. От этого варианта отказались американцы.

Ормузский пролив — основной мировой маршрут поставки нефти с Ближнего Востока, через который также проходит до 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого по морю. Сейчас он практически закрыт: суда, пытающиеся пройти через него, подвергаются атакам. Цены на нефть марки Brent уже преодолевали отметку 100 долларов за баррель, поднимаясь до 120. Трамп на фоне кризиса временно разрешил закупки российской нефти, находящейся в море и загруженной на суда до 12 марта.

