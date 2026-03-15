В последний день Паралимпийских игр в Италии Россия выиграла три золотые медали в лыжных гонках.

Лыжник Иван Голубков стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 километров сидя с результатом 51 минута 55 секунд. Это его вторая золотая медаль на Паралимпийских играх — ранее он занял первое место в гонке с раздельным стартом на 10 километров. Голубков — шестикратный чемпион мира и многократный золотой призер этапов Кубка мира. Он участвует в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лыжница Анастасия Багиян также выиграла гонку с раздельным стартом на 20 километров с результатом 43 минуты 59,1 секунды — и стала таким образом трехкратной чемпионкой Паралимпиады. Она участвует в категории NS1, где выступают атлеты с нарушением зрения.

Еще одну медаль выиграл горнолыжник Алексей Бугаев, занявший первое место в слаломе. Для него это первое золото, а до того у него были две бронзы в гигантском слаломе и в скоростном спуске.

Всего сборная России взяла на Паралимпиаде восемь золотых медалей. Два золота до этого принесла России горнолыжница Варвара Ворончихина, ставшая чемпионкой в супергиганте и слаломе, и еще два — Анастасия Багиян, которая ранее выиграла спринт и гонку на 10 километров с раздельным стартом. Таким образом по итогам игр Россия заняла третье место в общем зачете с 12 медалями: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых.

