ХАМАС призвал Иран не нападать на страны Персидского залива

Палестинское террористическое движение ХАМАС обратилось с призывом к Ирану прекратить нападения на соседние страны Персидского залива.

В обращении, которое цитирует телеканал «Аль-Джазира», ХАМАС признает право Тегерана на самооборону в войне с США и Израилем, но вместе с тем настоятельно призывает положить конец новому конфликту на Ближнем Востоке.

«Признавая право Исламской Республики Иран ответить на агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, движение призывает братьев в Иране воздержаться от нанесения ударов по соседним странам», — говорится в заявлении ХАМАС.

По мнению палестинской группировки, страны региона должны «сотрудничать друг с другом, чтобы остановить агрессию и сохранить узы братства».

Ранее террористы ХАМАС выступали с осуждением убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иран на протяжении десятилетий оказывал ХАМАС финансовую и военную поддержку в борьбе против Израиля.

Тегеран с начала войны с США и Израилем атакует страны Персидского залива ракетами и дронами, а также блокирует Ормузский пролив, через который проходит четверть мировых поставок нефти. Власти Ирана утверждают, что атаки в Персидском заливе направлены против американских военных баз в регионе, хотя многие удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта принес извинения «соседям, которые подверглись ударам со стороны Ирана». Он заявил, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если с их территории также не будет ударов. Однако атаки продолжились.

Читайте также

Операция Израиля и США быстро превратилась в войну на истощение, исход которой зависит от запасов ракет у Ирана и систем ПВО у его соседей Кто выигрывает в этом противостоянии? И к чему приведет уже наступивший кризис ПВО во всем мире?