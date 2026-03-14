Axios: Путин предложил Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. Трамп отказался

Президент РФ Владимир Путин предложил США в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке вывезти из Ирана в Россию запасы обогащенного урана, утверждает Axios.

По сведениям издания, такое предложение Путин выдвинул Дональду Трампу во время телефонного разговора 9 марта. Президент США ему отказал, говорят источники Axios.

США и Израиль начали войну против Ирана, требуя, чтобы исламский режим отказался от создания ядерного оружия. Как пишет Axios, в распоряжении Тегерана имеется около 450 килограммов урана, обогащенного до 60%. Эти запасы можно в течение нескольких недель довести до оружейного уровня в 90% и создать десять ядерных бомб.

Россия уже не впервые предлагает вывезти обогащенный уран из Ирана и ранее хранила его у себя в рамках ядерной сделки 2015 года.

«Это предложение поступало не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана», — сказал Axios представитель администрации Дональда Трампа.

