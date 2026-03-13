Венгрия и Словакия потребовали от ЕС убрать из санкционных списков Усманова и Фридмана. Если компромисс не найдут, через два дня санкции перестанут действовать

Евросоюз не может продлить антироссийские санкции из-за позиции Словакии и Венгрии, которые требуют исключить из санкционных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Персональные санкции, введенные Евросоюзом, должны продлеваться каждые полгода. Для этого необходимо согласие всех 27 государств сообщества. На этот раз дедлайн — 15 марта, если решение о продлении не будет принято, санкции автоматически перестанут действовать.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар накануне подтвердил, что Братислава «является частью дискуссии» об исключении из черных списков Усманова и Фридмана.

Усманов и Фридман добиваются снятия санкций, привлекая для этого лоббистов на Западе. Венгрия предлагала исключить Усманова и Фридмана из черных списков еще в 2025 году, однако затем отказалась от этого как от обязательного условия для согласия на продление санкций.

Венгрия и Словакия сейчас также блокируют выделение Украине нового займа в размере 90 миллиардов евро и новый пакет санкционных ограничений против РФ.

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей

