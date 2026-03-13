С начала новой войны в результате ударов Израиля по Ливану погибли 773 человека, сообщило ливанское правительство

В результате ударов Израиля по Ливану со 2 марта погибли 773 человека. Такие данные привело министерство здравоохранения Ливана.

Еще 1933 человека, по данным властей, получили ранения, среди них 103 ребенка.

Как отмечает The Times of Israel, в своей статистике правительство Ливана не разделяет мирных жителей и боевиков «Хизбаллы».

Ливан оказался втянут в новую большую войну на Ближнем Востоке после того, как «Хизбалла», которую поддерживает Иран, начала обстрелы Израиля. Это произошло в ночь на 2 марта — когда подтвердились сообщения об убийстве иранского лидера Али Хаменеи.

Израиль в ответ начал обстрелы Ливана — в основном, под ударами оказалась южная часть страны, фактически контролируемая «Хизбаллой», а не ливанским правительством. Также атакам подвергается столица Ливана Бейрут.

