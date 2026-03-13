Обнаружено тело второго из трех детей, пропавших в  Звенигороде

Водолазы нашли тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Тело было найдено примерно в семи километрах от того места, где, как предполагается, трое детей провалились под лед.

12-летние Иван и Богдан, а также 13-летняя Алина 7 марта пошли гулять к Москва-реке в Звенигороде и не вернулись. Один из местных рыбаков видел детей в воде, писал «Подъем», но не вызвал экстренные службы, понадеявшись, что это сделал кто-то другой.

11 марта МЧС сообщило, что найдено тело одного из троих пропавших детей. Его обнаружили в 800 метрах от того места, где дети провалились под лед.

В ходе поисковой операции, сообщало МЧС утром 12 марта, водолазы обследовали 16 тысяч квадратных метров акватории реки, совершив более 70 погружений. Пешие группы прошли по берегам реки около 59 километров. В поисках детей также задействованы дроны и аэролодки.

