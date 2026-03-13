«Эхо»: Германия начала депортировать россиян через Сербию и Армению

Власти Германии ограничивают помощь россиянам, бежавшим от репрессий или мобилизации, — при этом некоторых из них депортируют на родину через третьи страны, например, Сербию и Армению. Об этом со ссылкой на правозащитную инициативу inTransit пишет «Эхо».

По словам правозащитников, с 2022 года, когда из-за российско-украинской войны авиасообщение с Москвой было прекращено, немецких чиновников останавливало то обстоятельство, что депортации возможны только прямыми рейсами в страну гражданства (либо в государство, которое готово принять высылаемого).

Однако теперь россиян высылают под конвоем через Белград или Ереван, рассказали изданию правозащитники. Среди депортируемых оказываются антивоенные и ЛГБТ-активисты, а также россияне, которым грозит потенциальное преследование за донаты «нежелательным», «экстремистским» и «террористическим» организациям.

Под депортацию в Германии может попасть любой иностранец без вида на жительство или с отклоненной заявкой на убежище. В 2025 году Германия депортировала в разные страны 22 787 человек (это на 13,5% больше, чем в 2024-м). В основном людей высылали в Турцию и Грузию. Сколько среди них было россиян, неизвестно.

Правозащитники отмечают, что немецкие власти также ужесточили методы выдворения граждан после отказа им в предоставлении убежища. «Людям дают срок на добровольный выезд (например, 4–5 месяцев), а депортационная служба приходит уже через месяц», — рассказывают в inTransit. При этом миграционная полиция сначала тайно под видом почтальонов проверяет задекларированный адрес гражданина, а затем ранним утром за ним приезжает черный фургон без опознавательных знаков. Депортируемому дают 10-15 минут на сборы, отбирают телефон и конвоируют в наручниках в аэропорт, сообщили собеседники «Эха».

