CNN: решение Ирана перекрыть Ормузский пролив стало сюрпризом для Трампа

Министерство обороны и Совет национальной безопасности США при планировании войны против Ирана существенно недооценили готовность Тегерана перекрыть Ормузский пролив, заявили несколько осведомленных источников CNN.

Собеседники телеканала утверждают, что администрация Дональда Трампа не в полной мере оценила потенциальные экономические последствия военных действий, которые привели к тому, что сейчас некоторые чиновники называют «наихудшим сценарием» для США.

В планировании всех этапов военной операции на ключевых ролях присутствовали министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт, однако президент предпочел опираться на узкий круг своих ближайших советников — это привело к тому, что дебаты о возможном закрытии Ираном Ормузского пролива ушли на второй план, говорят источники.

Реальность же повергла чиновников в состояние «растерянности и неверия». По словам официальных лиц, теперь может пройти несколько недель, прежде чем усилия администрации Трампа по смягчению экономических последствий начнут приносить результаты.

Как говорят источники телеканала, причина, по которой США недооценили готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив, заключается в том, что в Вашингтоне считали, что это нанесет куда больший ущерб самому Тегерану.

После публикации статьи CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «полностью проинформирован» о планах на случай возможного закрытия Ормузского пролива.

Министр обороны США Пит Хегсет на брифинге 13 марта назвал «совершенно нелепым» утверждение о том, что в администрации Трампа недооценили влияние войны на Ормузский пролив.

Иран с начала войны с США и Израилем блокирует Ормузский пролив, через который проходит четверть мировых поставок нефти. Судоходство через него практически остановилось. На этом фоне существенно выросли цены на нефть.

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

