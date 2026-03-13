Армия США: отправляет в Иран 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных в Украине. Трамп: нам не нужна помощь Киева

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что США направили на Ближний Восток 10 тысяч беспилотников-перехватчиков, которые прошли боевые испытания в ходе войны России с Украиной, сообщает Bloomberg 13 марта.

По словам Дрисколла, США направили беспилотники Merops в течение пяти дней после того, как США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, то есть до 4 марта.

Беспилотники Merops с поддержкой искусственного интеллекта разработала компания Project Eagle — оборонное предприятие бывшего главы Google Эрика Шмидта. Украина получила дроны этого типа в феврале 2024 года.

О том, что США направили в Иран вооружения, испытанные в Украине, стало известно почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа, который отверг помощь Киева в войне на Ближнем Востоке. «Нет, нам не нужна их [украинцев] помощь в защите от беспилотников. Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто-либо другой. На самом деле, у нас лучшие беспилотники в мире», — заявил Трамп в Fox News 13 марта.

Дроны Merops стоят 14-15 тысяч долларов, однако при крупных заказах их стоимость может составлять три-пять тысяч за перехватчик, заявил Дэн Дрисколл. Это дешевле, чем иранские ударные дроны «Шахед», цена на них составляет не менее 20 тысяч долларов.

Украина направила экспертов и дроны-перехватчики для защиты военных баз США в Иордании от иранских беспилотников, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, США направили запрос о помощи 5 марта, и уже на следующий день украинская группа отправилась на Ближний Восток.

В войне России и Украины всех победили дроны БПЛА лишили преимуществ пехоту, авиацию и артиллерию — и напугали Запад. Теперь эксперты спорят: «беспилотными» будут любые войны будущего или только эта? Большой разбор «революции дронов»

