Украина отправила в Иорданию экспертов для защиты американских баз от дронов

Украина направила экспертов и дроны-перехватчики для защиты военных баз США в Иордании от иранских беспилотников, заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

По словам президента Украины, США направили запрос о помощи в четверг, 5 марта, и уже на следующий день украинская группа отправилась на Ближний Восток. «Мы сразу же отреагировали», — подчеркнул Зеленский.

В администрации президента США не ответили на просьбу NYT прокомментировать обращение к Украине за помощью.

На Ближний Восток, добавил президент Украины, отправится еще одна группа экспертов, чтобы помочь странам региона защищаться от иранских дронов, не только при помощи дорогостоящих систем ПВО Patriot. Когда и куда поедет вторая группа экспертов, он не уточнил.

Зеленский вновь повторил, что страны Ближнего Востока, у многих из которых есть особые связи с Россией, могут уговорить власти РФ объявить перемирие в войне с Украиной, чтобы украинские эксперты помогли им защититься от иранских дронов. «Может быть, они могут поговорить с россиянами, и россияне сделают паузу», — сказал он, добавив: «В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их».

Президент Украины также заявил, что в дронах, которые Иран запускает по странам Ближнего Востока, есть российские комплектующие. Эту информацию, отмечает NYT, на момент выхода публикации подтвердить не удалось.

США и Израиль 28 февраля начали войну с Ираном, а Иран стал запускать дроны и ракеты по странам Ближнего Востока. В числе прочего, иранские военные используют дроны типа «Шахед», модификацию которых применяют ВС РФ в войне с Украиной. Украинские военные уверяют, что им удается сбивать почти 90% российских дронов.

