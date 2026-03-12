WSJ: нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает с украинскими компаниями покупку дронов-перехватчиков для защиты от атак Ирана

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут защитить от иранских атак ее месторождения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Saudi Aramco обсуждает покупку продукции украинских компаний SkyFall и Wild Hornets. Их беспилотники таранят дроны противника или взрываются рядом с ними.

По словам источников WSJ, нефтяная компания пытается купить украинские дроны раньше правительства Саудовской Аравии и конкурентов на Ближнем Востоке, например, Катара.

Саудовские власти, утверждает один из собеседников издания, также вели переговоры с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы радиоэлектронной борьбы.

Неясно, смогут ли производители этого оборудования и дронов поставить достаточное количество своей продукции на экспорт и разрешит ли это Киев на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

Россия с 2022 года почти ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе типа «Шахед», разработанными в Иране.

Интерес к украинским системам по перехвату дронов среди стран на Ближнем Востоке возрос после того, как иранские беспилотники начали атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру этих государств. Таким образом Иран отвечает на удары Израиля и США по своей территории.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, три группы украинских экспертов, включая военных и инженеров, отправились на Ближний Восток договариваться о сотрудничестве между странами. Переговоры, рассказывал он накануне, ведутся в том числе с ОАЭ и Саудовской Аравией.

Кроме того, Украина направила экспертов и дроны-перехватчики для защиты военных баз США в Иордании от иранских беспилотников.

Saudi Aramco — крупнейший в мире экспортер нефти.

