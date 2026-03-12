«Верстка»: ФАС впервые завела дело против медиа за рекламу VPN в телеграме

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Чувашия завело административное дело против проекта «Сердитая Чувашия» из-за рекламы VPN-сервиса в телеграме. Это следует из базы решений службы, обратила внимание «Верстка».

Дело инициировал региональный Минюст, его возбудили еще в феврале. Ведомство сообщило, что обнаружило в телеграм-канале проекта информацию о продаже VPN с текстом «Наш VPN поможет преодолеть блокировки».

ФАС усмотрела в публикациях с рекламой VPN признаки нарушения двух пунктов закона «О рекламе». Первый запрещает рекламу средств, предоставляющих доступ к заблокированным в России ресурсам (VPN), второй — запрещает распространять рекламу «иноагентам».

«Верстка» называет дело против «Сердитой Чувашии» первым случаем, когда на независимое медиа завели административное дело за рекламу VPN в телеграме.

С 1 сентября 2025 года, согласно новой редакции закона «О рекламе», запрещается рекламировать те VPN, что позволяют обходить блокировки Роскомнадзора. Нарушение запрета считается административным правонарушением, предусматривающим штрафы для граждан в размере до 80 тысяч рублей, а для организаций — до полумиллиона.

После вступления в силу поправок в закон «О рекламе» ФАС уже возбуждала дела о рекламе VPN. В частности, ФАС признала нарушением закона действия пользователя телеграма, который в своем канале разместил ссылки на два VPN-сервиса.

Минюст РФ в сентябре 2025 года объявил проект «Сердитая Чувашия» «иностранным агентом». В феврале нынешнего года проект и его основатель Семен Кочкин стали лауреатами премии имени Алексея Навального. «Из бывшего телеграм-канала штаба Навального в Чебоксарах Семен и его небольшая команда смогли создать самое влиятельное, самое читаемое независимое медиа в республике Чувашия», — говорила вдова Навального Юлия.