Премию имени Навального в 2026 году получил проект «Сердитая Чувашия» и его основатель Семен Кочкин

Лауреатом премии имени Алексея Навального 2026 года стали Семен Кочкин и его проект «Сердитая Чувашия», объявила Юлия Навальная.

«Из бывшего телеграм-канала штаба Навального в Чебоксарах Семен и его небольшая команда смогли создать самое влиятельное, самое читаемое независимое медиа в республике Чувашия», — написала Юлия Навальная.

Семен Кочкин возглавлял штаб Навального в Чебоксарах во время его президентской компании 2017 года, а позже уехал из России под угрозой преследования координаторов штабов и создал проект «Сердитая Чувашия». Проект публикует расследования о коррупции местных чиновников, рассказывает о проблемах региона, ведет учет жителей Чувашии, погибших на войне в Украине, а также поддерживает инициативы, связанные с сохранением чувашского языка, отмечает Юлия Навальная.

«Они не просто не отрываются от местной повестки, они задают ее, показывая наглядный пример, как в эмиграции можно делать действительно актуальное медиа о местных проблемах», — добавила Юлия Навальная.

Премию имени Алексея Навального его вдова Юлия учредила в феврале 2025 года, спустя год после убийства мужа в российской колонии. Эта премия присуждается тем, кто создает проекты и инициативы, направленные на совместное политическое действие в России. Первым лауреатом премии Навального в 2025 году стала платформа взаимопомощи «Заодно».

