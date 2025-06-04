Вдова Алексея Навального Юлия объявила первого лауреата премии имени своего покойного мужа. Им стала платформа взаимопомощи «Заодно».

«„Заодно“ каждый день помогают тем, кого преследуют за убеждения. Это способ поддержать конкретного человека: оплатить адвоката, оплатить штраф, перевести деньги семье, оказавшейся в беде. И все это работает — даже внутри России», — говорится в посте Навальной.

Лауреат был объявлен 4 июня — в день рождения Алексея Навального.

«Он всегда верил в людей. В то, что любое, даже маленькое правильное дело имеет значение, важно делать его каждый день — с верой и упорством. Помогать, защищать, говорить правду— вот что для Алексея было по-настоящему важно. Мы придумали Премию имени Алексея Навального, чтобы каждый год отмечать тех, кто стоит за свободу, за справедливость, за нормальную, мирную Россию, где каждый человек важен», — написала Навальная.

Церемония награждения лауреата пройдет в Берлине 28 июня.

Платформа «Заодно» была запущена весной 2022 года. Там можно выбрать, кому из преследуемых помочь, и перевести деньги непосредственно ему на карту.

О запуске премии имении Алексея Навального Юлия объявила в феврале 2025 года.