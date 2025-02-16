Юлия Навальная объявила об учреждении премии имени Алексея Навального

Юлия Навальная учредила премию имени своего покойного мужа. Награду будут вручать ежегодно 4 июня — в день рождения Алексея Навального, сообщила вдова политика 16 февраля на вечере его памяти в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.

Награждать премией будут молодых политиков, которые запускают «самые яркие низовые инициативы» — в пример Навальная привела один из первых антикоррупционных проектов своего мужа «РосПил».

Впервые премию могут присудить уже в 2025 году. «Мне кажется, что мы перестали на них [низовые инициативы] обращать внимание. Они теряются, им сложно и так далее. И каждый год я хочу 4 июня в день рождения Алексея вручать эту премию», — отметила Навальная.

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