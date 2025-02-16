«Даже в эти последние 366 дней Алексей боролся с Путиным не меньше, чем раньше» Обращение Юлии Навальной в первую годовщину гибели ее мужа
Год назад в колонии «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале был убит Алексей Навальный. 16 февраля его вдова Юлия Навальная опубликовала обращение ко всем сторонникам политика — она призвала всех, кому был важен Алексей и его дело, не сдаваться и бороться. Публикуем полный текст обращения Юлии Навальной.
Привет! Это Юля Навальная. Сегодня ровно год, как Алексей был убит. 366 дней, как я не написала ему ни одного письма, как он не написал ни одного поста, не рассмешил, не рассмеялся, не посмотрел на нас, пусть даже с экрана монитора. Я знаю, что вам тоже очень тяжело. Потому что Алексей как будто бы был всегда. Казалось, что так и будет, особенно, в последние годы. Мы привыкли во всем на него полагаться. Он всегда что-то придумывал, даже сидя в шестиметровой каменной коробке умудрялся изобрести такую идею, которая увлечет всех. Он знал, что делать. Алексей умел подбирать самые правильные и простые слова — для того, чтобы разоблачать врагов, и чтобы поддерживать нас.
Самое важное — верить в свои силы, понимать, как много на самом деле можно изменить и как важно то, что мы сейчас делаем.
Многие из вас пишут мне, что без Алексея лишились опоры. Я чувствую себя точно так же. Прошел год, но легче не становится. Вы знаете, что сложнее всего? Невозможность с ним ничем поделиться. Когда со мной случается какая-то история, моя первая мысль — рассказать Алексею. А вторая мысль — что некому рассказывать. И когда я это понимаю, всегда на секунду замираю. И не думаю, что когда-нибудь смогу привыкнуть к этой второй мысли.
Но есть кое-что, что дает мне силы. Все переживают эту утрату по-своему. Я хочу поделиться с вами тем, что помогает мне. Алексей. Да, опять он. Его невероятная стойкость, его смелость, чувство юмора, его способность любить нас и нашу страну, по-настоящему любить. Мне кажется, он дал всем нам лучший ответ, что делать в сложных ситуациях. И вы его знаете.
Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила. Все, что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Весь этот год я ездила на встречи и выступления, общалась с политиками, говорила о России. Я начала заниматься тем, чего никогда раньше не делала — публичной политической работой. Это стало для меня огромной ответственностью, но источником сил тоже стало. Я вижу, как имя Алексея вдохновляет людей по всему миру.
Они понимают, что наша страна — это не только война, коррупция и репрессии. Россия — это мы с вами. Те, кто не молчит, те, кто продолжает бороться. Я точно знаю, что каждый может делать что-то: выходить на митинги, писать письма политзаключенным, переубеждать близких, поддерживать друг друга. Да просто не позволять себе самим сомневаться, что добро обязательно победит, и стараться быть честными людьми. Я не могу обещать вам, что это избавит от боли. Но это поможет обрести потерянную опору. Мы сами можем стать ею для себя и для других.
А еще мне кажется, что даже в эти последние 366 дней Алексей боролся с Путиным не меньше, чем раньше. Это не черный юмор, а реальность. Вышла его книга, ею зачитываются по всему миру, ее включают в самые известные подборки главных книг года. Его речи из судов цитируют крупнейшие мировые политики и знаменитости, его мысли только прибавляют в силе и актуальности. Перечитайте «15 тезисов человека, желающего блага России», опубликованные два года назад, и вы удивитесь, как актуально и остро они звучат сегодня. Концерт его памяти в день рождения, 4 июня, стал самым большим собранием свободомыслящих россиян в Европе в 2024 году, а его похороны — самым большим таким собранием в России.
Алексей продолжает объединять людей и после гибели, продолжает помогать людям. Я верю и знаю, что так будет и дальше. И все мы — те, кого он привел в политику, кому открыл глаза на правду о путинском режиме — тоже должны продолжать поддерживать его. Сделать так, чтобы его имя, его слова, идеи не только не забывали, но и [чтобы они] звучали все громче — в России и по всему миру. И тогда, в один прекрасный день, эти идеи победят, приведут нас всех в прекрасную Россию будущего, о которой он мечтал, за которую боролся и пожертвовал жизнью.
Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее, говорит, пишет о нем, кто приходит на кладбище. Я благодарна тем, кто весь этот год поддерживал меня. Ваши письма, ваши объятия при встрече — это то, что не дает мне забыть, почему Алексей этим занимался, почему я этим занимаюсь. Если так много хороших людей на одной стороне, мы не можем не победить.
Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас. Даже сейчас, спустя год после его смерти, он пытается стереть имя Алексея из нашей памяти, скрыть правду об убийстве, заставить нас смириться. Но у него это не получится. Боль, которую мы чувствуем, делает нас сильнее, и этот год показал, что мы крепче, чем сами о себе думали.
Мы точно знаем, за что мы боремся. Россия будущего, о которой мечтал Алексей — свободная, мирная, прекрасная — она возможна. Давайте сделаем все, чтобы его мечты стали реальностью. Это не только правильно и хорошо. Это и нам самим поможет справиться и выстоять.