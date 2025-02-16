«Даже в эти последние 366 дней Алексей боролся с Путиным не меньше, чем раньше» Обращение Юлии Навальной в первую годовщину гибели ее мужа

Год назад в колонии «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале был убит Алексей Навальный. 16 февраля его вдова Юлия Навальная опубликовала обращение ко всем сторонникам политика — она призвала всех, кому был важен Алексей и его дело, не сдаваться и бороться. Публикуем полный текст обращения Юлии Навальной.

Год без Навального Алексей Навальный

Привет! Это Юля Навальная. Сегодня ровно год, как Алексей был убит. 366 дней, как я не написала ему ни одного письма, как он не написал ни одного поста, не рассмешил, не рассмеялся, не посмотрел на нас, пусть даже с экрана монитора. Я знаю, что вам тоже очень тяжело. Потому что Алексей как будто бы был всегда. Казалось, что так и будет, особенно, в последние годы. Мы привыкли во всем на него полагаться. Он всегда что-то придумывал, даже сидя в шестиметровой каменной коробке умудрялся изобрести такую идею, которая увлечет всех. Он знал, что делать. Алексей умел подбирать самые правильные и простые слова — для того, чтобы разоблачать врагов, и чтобы поддерживать нас.

Самое важное — верить в свои силы, понимать, как много на самом деле можно изменить и как важно то, что мы сейчас делаем.

Многие из вас пишут мне, что без Алексея лишились опоры. Я чувствую себя точно так же. Прошел год, но легче не становится. Вы знаете, что сложнее всего? Невозможность с ним ничем поделиться. Когда со мной случается какая-то история, моя первая мысль — рассказать Алексею. А вторая мысль — что некому рассказывать. И когда я это понимаю, всегда на секунду замираю. И не думаю, что когда-нибудь смогу привыкнуть к этой второй мысли.

Но есть кое-что, что дает мне силы. Все переживают эту утрату по-своему. Я хочу поделиться с вами тем, что помогает мне. Алексей. Да, опять он. Его невероятная стойкость, его смелость, чувство юмора, его способность любить нас и нашу страну, по-настоящему любить. Мне кажется, он дал всем нам лучший ответ, что делать в сложных ситуациях. И вы его знаете.

Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила. Все, что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.

Весь этот год я ездила на встречи и выступления, общалась с политиками, говорила о России. Я начала заниматься тем, чего никогда раньше не делала — публичной политической работой. Это стало для меня огромной ответственностью, но источником сил тоже стало. Я вижу, как имя Алексея вдохновляет людей по всему миру.

Они понимают, что наша страна — это не только война, коррупция и репрессии. Россия — это мы с вами. Те, кто не молчит, те, кто продолжает бороться. Я точно знаю, что каждый может делать что-то: выходить на митинги, писать письма политзаключенным, переубеждать близких, поддерживать друг друга. Да просто не позволять себе самим сомневаться, что добро обязательно победит, и стараться быть честными людьми. Я не могу обещать вам, что это избавит от боли. Но это поможет обрести потерянную опору. Мы сами можем стать ею для себя и для других.

А еще мне кажется, что даже в эти последние 366 дней Алексей боролся с Путиным не меньше, чем раньше. Это не черный юмор, а реальность. Вышла его книга, ею зачитываются по всему миру, ее включают в самые известные подборки главных книг года. Его речи из судов цитируют крупнейшие мировые политики и знаменитости, его мысли только прибавляют в силе и актуальности. Перечитайте «15 тезисов человека, желающего блага России», опубликованные два года назад, и вы удивитесь, как актуально и остро они звучат сегодня. Концерт его памяти в день рождения, 4 июня, стал самым большим собранием свободомыслящих россиян в Европе в 2024 году, а его похороны — самым большим таким собранием в России.

Алексей продолжает объединять людей и после гибели, продолжает помогать людям. Я верю и знаю, что так будет и дальше. И все мы — те, кого он привел в политику, кому открыл глаза на правду о путинском режиме — тоже должны продолжать поддерживать его. Сделать так, чтобы его имя, его слова, идеи не только не забывали, но и [чтобы они] звучали все громче — в России и по всему миру. И тогда, в один прекрасный день, эти идеи победят, приведут нас всех в прекрасную Россию будущего, о которой он мечтал, за которую боролся и пожертвовал жизнью.

Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее, говорит, пишет о нем, кто приходит на кладбище. Я благодарна тем, кто весь этот год поддерживал меня. Ваши письма, ваши объятия при встрече — это то, что не дает мне забыть, почему Алексей этим занимался, почему я этим занимаюсь. Если так много хороших людей на одной стороне, мы не можем не победить.

Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас. Даже сейчас, спустя год после его смерти, он пытается стереть имя Алексея из нашей памяти, скрыть правду об убийстве, заставить нас смириться. Но у него это не получится. Боль, которую мы чувствуем, делает нас сильнее, и этот год показал, что мы крепче, чем сами о себе думали.

Мы точно знаем, за что мы боремся. Россия будущего, о которой мечтал Алексей — свободная, мирная, прекрасная — она возможна. Давайте сделаем все, чтобы его мечты стали реальностью. Это не только правильно и хорошо. Это и нам самим поможет справиться и выстоять.

Памяти Алексея Навального

Год без Навального. Мысли и чувства читателей «Медузы» «У нас была прекрасная Россия настоящего». «Что же мы все наделали». «К сожалению, ни веры, ни надежды». «Я создаю свое будущее сама»

Памяти Алексея Навального

Год без Навального. Мысли и чувства читателей «Медузы» «У нас была прекрасная Россия настоящего». «Что же мы все наделали». «К сожалению, ни веры, ни надежды». «Я создаю свое будущее сама»