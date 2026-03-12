В работе Telegram произошел глобальный сбой

Мессенджер Telegram 12 марта работает с перебоями в разных странах мира. О сбое, по данным сервиса Downdetector, сообщили, в частности, пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Турции, Беларуси, Украины и России.

Днем ранее о сбоях в работе мессенджера сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской области и некоторых других регионов РФ. Жалобы на работу телеграма тогда поступали и из других стран.

РБК и The Bell со ссылкой на источники писали, что в начале апреля в России планируют окончательно заблокировать телеграм.

