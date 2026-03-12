В Москве прошли обыски по делу о поездке журналистов Sota в Суджу

Силовики провели серию обысков в Москве утром 12 марта в рамках уголовного дела, возбужденного против журналистов издания Sota Петра Иванова и Руслана Терехова, сообщает проект «Слово защите».

По его данным, прошедший обыск у фотографа Юлии Морозовой (о нем писал «ОВД-Инфо») был связан с этим уголовным делом.

Также силовики приходили к активистам, которые знали Руслана Терехова до его эмиграции в 2022 году. Обыски инициировало управление ФСБ по Курской области, утверждает «Слово защите».

Уголовное дело против Петра Иванова и Руслана Терехова возбудили в 2025 году. Журналистов Sota обвинили в незаконном пересечении границы России (статья 322 УК) из-за того, что в августе 2024 года они съездили в Суджу Курской области, когда город находился под контролем ВСУ. Донос на журналистов написал депутат Госдумы Олег Матвейчев, пишет «Слово защите».

В редакции Sota заявляли, что Петр Иванов, Руслан Терехов и третий сотрудник издания, чье имя не сообщается, стали единственными российскими журналистами, которые посетили Курскую область во время операции ВСУ в регионе. При этом во время поездки в Суджу журналисты освещали не военные действия, а «рассказывали о жизни мирных людей, брошенных Россией», отмечали в Sota.

Издание Sota финансирует бизнесмен Леонид Невзлин. Главный редактор Sota Алексей Обухов подтверждал «Медузе» этот факт, хотя и уточнял, что это не единственный источник финансирования. Обухов также утверждал, что работу редакции «контролирует редакционная коллегия». Sota неоднократно публиковала компрометирующую информацию о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Фонд утверждает, что Невзлин был заказчиком нападения на Леонида Волкова весной 2024 года.

