ФСБ возбудила уголовное дело против двух журналистов Sota из-за поездки в Суджу

Издание Sota сообщило, что Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело в отношении журналистов Петра Иванова и Руслана Терехова из-за того, что в августе 2024 года они ездили в Суджу Курской области, когда там находились украинские военные. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении границы РФ. Родителей Петра Иванова сегодня вызывали на допрос.

В редакции Sota заявили, что журналисты во время поездки в Суджу освещали не военные действия, а «рассказывали о жизни мирных людей, брошенных Россией». «Благодаря нашему репортажу родственники многих из них смогли узнать о том, что их близкие живы», — заявили в редакции.

Авторы издания назвали обвинения в незаконном пересечении «абсурдными». Они также обвинили журналистов медиахолдинга Ксении Собчак, а также членов СПЧ Марину Ахмедову и Кирилла Кабанова в том, что они написали доносы на журналистов Sota, ездивших в Суджу.

В Sota заявили, что Петр Иванов, Руслан Терехов и третий сотрудник издания, чье имя не сообщается, стали единственными российскими журналистами, которые посетили Курскую область во время операции ВСУ в регионе. Также Курскую область посещали западные журналисты — в отношении некоторых из них ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы.

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