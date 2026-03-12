Российские призывники сумели добиться отмены «пакетных» ограничений от военкоматов

Российские призывники, на которых были наложены ограничительные меры через электронный реестр повесток, сумели добиться отмены этих решений военкоматов, сообщает «Движение сознательных отказчиков» (ДСО).

В начале марта правозащитники зафиксировали первые случаи применения целого против призывников через электронный реестр воинского учета. До этого призывникам, которые не явились в военкомат по повестке, только ограничивали выезд из страны.

ДСО посоветовало пострадавшим обжаловать ограничения по инструкции через Госуслуги. В итоге это дало свои результаты.

«Мне снял ограничения военкомат, пришло уведомление об изменении данных воинского учета, зашел в реестр и там нет повесток и ограничений», — написал в ответ правозащитникам один из военнообязанных.

Другой рассказал, что сумел добиться своего после личной явки в военкомат: «Я являлся по всем повесткам, но на меня все равно наложили ограничения. Сегодня их уже сняли после очередной явки в военкомат».

При этом есть и отказы. В этом случае призывникам рекомендовали продолжать обжалования на уровне прокуратуры.

«За прошедшую неделю мы не увидели ни одного случая реального применения дополнительных ограничений. Мы видим только то, что военкоматы научились их накладывать, но не всегда делают это в соответствии с законом», — отмечает «Движение сознательных отказчиков».

«Теперь ничего игнорировать нельзя» Россиянам начали приходить уведомления из реестра повесток. Можно ли их открывать? И обязательно ли идти в военкомат после? Отвечает правозащитник Алексей Табалов

