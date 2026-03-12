Reuters: американская разведка не увидела признаков краха режима в Иране спустя почти две недели ударов

Позиции руководства Ирана в значительной степени остаются неизменными, оно не находится под угрозой краха в ближайшее время. К такому вывода пришла разведка США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, «множество» разведывательных докладов содержат вывод, что иранский режим «сохраняет контроль над населением».

Израильские официальные лица в ходе закрытых встреч также признали, что у них нет уверенности в том, что война приведет к смене власти в Иране, рассказал Reuters высокопоставленный израильский чиновник.

Агентство отмечает, что остается неясным, как американо-израильская военная кампания сможет свергнуть действующую власть в Иране. Один из собеседников Reuters предположил, что для этого потребуется наземная операция.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран стал атаковать Израиль и страны, которые считает союзниками Вашингтона. В результате израильского авиаудара 28 февраля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Новым духовным лидером страны был выбран его сын Моджтаба Хаменеи.

По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не будет готов уступить требованиям. Публично Трамп заявлял, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны.

