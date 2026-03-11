Полиция Норвегии задержала троих подозреваемых в причастности ко взрыву у входа в посольство США в Осло в ночь на 8 марта, сообщает Reuters, ссылаясь на заявление норвежских властей.

Подозреваемые — три брата, им около 20 лет. Их имена не разглашаются. Известно, что они граждане Норвегии с иракскими корнями.

Как заявили в полиции, задержанных подозревают в организации теракта. По версии следствия, один из них заложил бомбу, а двое других участвовали в подготовке ко взрыву. Власти Норвегии считают, что подозреваемые собирались убить несколько человек или причинить значительный ущерб имуществу.

Ранее следствие сообщало, что рассматривает несколько версий случившегося, в том числе то, что это был теракт, связанный с войной на Ближнем Востоке.

9 марта — на следующий день после событий в Осло — в бельгийском городе Льеж произошел взрыв у синагоги. Местные власти назвали случившееся «крайне жестоким актом антисемитизма». Ни в Осло, ни в Льеже при взрывах никто не пострадал.

