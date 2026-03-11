Три судна попали под обстрел в районе Ормузского пролива. На сухогрузе под флагом Таиланда начался пожар

Три гражданских судна 11 марта подверглись обстрелу в районе Ормузского пролива, выяснило BBC News.

На сухогрузе «Mayuree Naree», ходящим под флагом Таиланда, в результате обстрела возник пожар. 23 члена экипажа были эвакуированы ВМС Омана. Судно шло из порта Халифа в ОАЭ.

Также под обстрел попал контейнеровоз «One Majesty» под флагом Японии. Судно получило пробоину диаметром 10 сантиметров и следует в ближайший безопасный порт. Контейнеровоз шел из порта Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Повреждения корпуса получил еще один сухогруз — «Star Gwyneth», ходящий под флагом Маршалловых островов. Экипаж судна не пострадал. Изменил ли сухогруз маршрут из-за обстрела — не уточняется.

Кто обстрелял суда, неизвестно, пишет BBC News.

Обновлено. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции объявила, что Иран нанес удары по двум сухогрузам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Одно из них — судно «Express Rome», шедшее под флагом Либерии, принадлежит Израилю. Второй контейнеровоз «Mayuree Naree» принадлежит Таиланду. Оба судна проигнорировали предупреждения, утверждает КСИР.

Через Ормузский пролив проходит один из главных маршрутов транспортировки нефти (20–25% мирового нефтяного трафика). После того, как США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, Тегеран заявил, что перекрывает проход через Ормузский пролив. Остановка этого движения уже привела к скачку цен на нефть.

Вечером 10 марта появились сообщения, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе. Вскоре после этого американское командование заявило, что уничтожило несколько иранских военных кораблей около Ормузского пролива, в том числе .

