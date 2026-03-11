The Insider обнаружил более шести тысяч компаний (в основном из Китая и Турции), которые поставляют оборудование для российского ВПК, несмотря на санкции

Издание The Insider проанализировало внешнеторговые данные российских компаний за 2024-2025 годы и выявило более шести тысяч иностранных фирм-экспортеров, которые напрямую или опосредованно снабжают российский военно-промышленный комплекс, игнорируя международные санкции.

Среди этих компаний — около 4000 китайских и гонконгских фирм, около 300 турецких, 120 из Объединенных Арабских Эмиратов и 60 индийских.

В совокупности они обеспечили две трети торговли с российскими компаниями, находящимися под санкциями, или контрагентами предприятий российского ВПК.

На основе таможенных данных за прошлые два года The Insider оценил объем подсанкционной торговли в семь миллиардов долларов.

В числе наиболее крупных китайских экспортеров, работающими с российскими подсанкционными компаниями, издание называет Shenzhen Ming Huaxin (поставляет контроллеры и аккумуляторы для дронов), Tenyi Technology (детали электроники), Lonking (Fujian) International Trade (гусеничная техника), Ele Technology (металлообрабатывающие станки), Sky Tech (газотурбинные двигатели).

Если Китай остается первым по числу фирм-экспортеров и валовому ввозу товаров в Россию, то Турция лидирует по качеству ввозимых товаров, отмечает The Insider.

Две трети (68%) поставок из Турции в Россию в секторе наиболее высокотехнологичных товаров (металлообработка, непотребительская электроника, оптика, оборудование для металлургии и энергетики, небытовые измерительные инструменты) составляет техника высокого класса, сделанная в Европе, Японии и Корее.

«Таким образом, Турция прочно специализируется на перепродаже в Россию западной высококачественной техники», — делает вывод издание.

Согласно исследованию «Трансперенси», Россия также продолжает активную внешнюю торговлю с помощью компаний, зарегистрированных на Британских заморских территориях. По оценкам организации, с февраля 2022 года по январь 2025 года объем российской внешней торговли через британские офшоры составил не менее восьми миллиардов долларов.