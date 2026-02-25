«Трансперенси»: российские компании ведут активную торговлю через Британские заморские территории, с 2022 года ее объем превысил восемь миллиардов долларов

Несмотря на международные санкции, Россия продолжает активную внешнюю торговлю с помощью компаний, зарегистрированных на , говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

По оценкам организации, с февраля 2022 года по январь 2025 года объем российской внешней торговли через британские офшоры составил не менее восьми миллиардов долларов.

Российские компании провели как минимум 29 тысяч внешнеторговых операций через Британские заморские территории. Более 95% операций приходились на Британские Виргинские острова и Бермудские острова. В этих юрисдикциях информация о конечных владельцах компаний остается ограниченной. «Такая непрозрачность делает их удобным инструментом для международной торговли в условиях санкций: посреднические структуры позволяют размывать цепочки поставок и усложнять отслеживание финансовых потоков», — говорится в исследовании.

В торговых операциях фигурируют нефтепродукты, уголь с оккупированных территорий Украины, оборудование для нефтегазовой отрасли, вертолеты и бизнес-джеты.

Отдельную категорию составляют предметы роскоши. С 2022 года по первый квартал 2024 года были зафиксированы не менее 160 случаев перемещения яхт через британские офшоры.

Как отмечает «Трансперенси», бенефициарами этих торговых операций стали российские политически значимые лица, крупнейшие российские предприятия и новые владельцы активов зарубежных компаний, ушедших с российского рынка после начала полномасштабной войны России и Украины.

