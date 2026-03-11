За 10 дней войны США с Ираном 150 американских военнослужащих получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

В заявлении, сделанном после публикации Reuters, Пентагон оценил число раненых примерно в 140 человек. В военном ведомстве отметили, что большинство получили легкие ранения.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, 108 раненых уже вернулись в строй. Восемь тяжело раненых военнослужащих (о которых Пентагон сообщал ранее) «получают медицинскую помощь на высшем уровне».

За время войны с Ираном число погибших американских военных достигло уже восьми человек. О семи из них сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Шестеро человек, по данным CNN, были убиты в самом начале войны в результате прямого иранского удара по временному оперативному центру в гражданском порту Кувейта. Седьмой, как сообщил CENTCOM, позже умер от ран, полученных 1 марта. Еще один человек умер 6 марта «в результате инцидента, связанного со здоровьем», заявили в Центральном командовании, не пояснив, что это за инцидент.

