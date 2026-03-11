«Осторожно, новости»: в Третьяковской галерее затапливает хранилище, повреждена часть коллекции. В музее это отрицают

В здании Третьяковской галереи уже несколько месяцев протекает крыша, из-за чего произведения искусства в депозитарии в Лаврушинском переулке находятся под угрозой. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, проблемы с крышей начались около 10 лет назад. В 2026 году хранилище регулярно затапливает во время потепления после снегопадов. Предполагалось, что осенью 2026-го фонды перевезут в другое здание, а депозитарий отремонтируют, но «ситуация критическая, полгода постройка и произведения могут не протянуть». Ремонт хранилища откладывали из-за открытия нового корпуса музея на Кадашевской набережной, его сдача стояла в приоритете.

«Осторожно, новости» утверждают, что под угрозой находятся произведения искусства XV-XIX веков. По информации издания, из-за регулярных протечек как минимум десять музейных ценностей уже повреждены.

Сотрудникам музея запретили фотографировать поврежденные картины и фиксировать дефекты в документах, говорится в публикации.

В пресс-службе Третьяковской галереи сказали РБК, что информация о том, что музейные ценности находятся под угрозой повреждения или уже повреждены, не соответствуют действительности. Там заявили, что в галерее проводят плановые работы по укреплению крыши в здании депозитария, в связи с чем часть коллекции переместили в другое место на время ремонта.

Читайте также

Отдел новейших течений Третьяковской галереи собирал современное российское искусство и рассказывал посетителям, почему за ним стоит следить Теперь музей его закрывает

Читайте также

Отдел новейших течений Третьяковской галереи собирал современное российское искусство и рассказывал посетителям, почему за ним стоит следить Теперь музей его закрывает