«Хизбалла» нанесла массированный ракетный удар по Израилю. ЦАХАЛ наносит ответные удары по группировке в Ливане

Ливанская группировка «Хизбалла» вечером 11 марта запустила из Ливана около 100 ракет в направлении севера Израиля, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Из-за ракетного удара сирены звучат в Хайфе, Галилее и на Голанских высотах.

В Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по инфраструктуре «Хизбаллы» в Бейруте и Дахии, а также перехватывает ракеты, запущенные из Ливана.

По предварительным данным медработников Израиля, ранения получил один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Власти Израиля считают, что вечером 11 марта ракетные удары со стороны «Хизбаллы» и Ирана будут более интенсивными, чем обычно.

Это крупнейшая атака «Хизбаллы» на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке. «Хизбалла» поддерживает Иран в войне с Израилем и США.

