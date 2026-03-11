Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале гранта из-за допуска России

Еврокомиссия «решительно осуждает» возвращение России на Венецианскую биеннале — впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении вице-председателя Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам поколений, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.

В заявлении говорится, что ЕК «четко обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины». По мнению представителей Еврокомиссии, культура защищает демократические ценности, содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнения и «никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды».

В Еврокомиссии считают, что решение организаторов Венецианской биеннале несовместимо «с коллективным ответом ЕС на жестокую агрессию России».

«Если Фонд Биеннале продолжит придерживаться решения об участии России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду Биеннале», — говорится в заявлении.

Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году и не использовала свой павильон в Венеции, а только сдавала его в аренду.

Венецианская биеннале в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия планирует представить на биеннале серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе». Против участия России выступают власти Украины. Министерство культуры Италии утверждало, что Фонд биеннале разрешил России вернуться на форум — без ведома государства.

По информации Deutsche Welle, ключевую роль в возвращении России на Венецианскую биеннале сыграл спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Собеседник издания заявил, что российский павильон на биеннале «не будет оголтело пропагандистским». «Его основной месседж — настоящее искусство якобы находится вне политики и вне времени. Швыдкой считает, что на Западе устали от политизации, войны и культуры отмены — и поэтому сейчас самое подходящее время [для возвращения России на биеннале] с таким проектом», — говорил источник DW.

Читайте также

Россия возвращается на Венецианскую биеннале — впервые с начала большой войны Теперь выставку критикуют все — даже Минкульт Италии. А Pussy Riot готовят альтернативный проект в поддержку Украины

Читайте также

Россия возвращается на Венецианскую биеннале — впервые с начала большой войны Теперь выставку критикуют все — даже Минкульт Италии. А Pussy Riot готовят альтернативный проект в поддержку Украины