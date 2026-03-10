Deutsche Welle: возвращения России на Венецианскую биеннале добился Михаил Швыдкой. Он же лично утверждал список российских участников выставки

Ключевую роль в возвращении России Венецианскую биеннале сыграл спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет Deutsche Welle со ссылкой на два осведомленных источника.

Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году и не использовала свой павильон в Венеции, а только сдавала его в аренду.

В начале марта 2026 года Михаил Швыдкой объявил, что на очередной биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября, Россия планирует представить серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе».

По словам источника DW, спецпредставитель президента РФ лично одобрил список участников выставки от Москвы.

«Швыдкой хорошо понимает, кого нужно привезти в Венецию в 2026 году. Павильон не будет оголтело пропагандистским. Его основной месседж — настоящее искусство якобы находится вне политики и вне времени. Швыдкой считает, что на Западе устали от политизации, войны и культуры отмены — и поэтому сейчас самое подходящее время [для возвращения России на биеннале] с таким проектом», — рассказал собеседник DW, близкий к команде павильона РФ в Венеции.

Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовали 9 марта открытое письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони с призывом не допустить участия представителей РФ в Венецианской биеннале. «Включение государства-агрессора в программу биеннале создает опасный прецедент, который играет на руку российской государственной пропаганде», — считают представители платформы.

Власти Украины также выступили с заявлением о недопустимости участия России в Венецианской биеннале. Министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила 10 мая, что, несмотря на то, останется ли Россия на выставке, Киев считает биеннале важной площадкой для демонстрации своего «серьезного политического сигнала». По ее словам, Украина готовит в Венеции павильон под названием «Гарантии безопасности». «Он говорит миру о том, что гарантии безопасности должны быть серьезными, мощными и эффективными, — отметила Бережная.

