Платформа российской оппозиции при ПАСЕ призвала Италию не допускать представителей России до Венецианской биеннале

Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) написали открытое письмо премьер-министру Италии Джордже Мелони из-за того, что представители России будут участвовать в Венецианской биеннале. Текст письма 9 марта опубликовал в фейсбуке участник платформы, врач и волонтер Андрей Волна.

Авторы письма «выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что представители путинской России были включены в официальную программу Венецианской биеннале».

«Включение государства-агрессора в программу биеннале создает опасный прецедент, который играет на руку российской государственной пропаганде», — считают представители платформы.

Они призвали Мелони, чтобы она потребовала исключить всех официальных представителей России из программы биеннале «до тех пор, пока не прекратится вся агрессия в отношении Украины, пока не будет восстановлена ее законная территория и пока не будут выплачены компенсации за ущерб, причиненный войной».

Венецианская биеннале в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия планирует представить на биеннале серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе», сообщил спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году и не использовала свой павильон в Венеции, а только сдавала его в аренду.

