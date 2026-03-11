Bloomberg: производство «Шахедов» в Иране замедлилось, но не прекратилось

Удары Израиля и США по Ирану замедлили производство дронов-камикдзе «Шахед-136», но не уничтожили его, говорится в статье Bloomberg.

Израиль и США определили удары по заводам по производству дронов одним из приоритетов в войне с Ираном. Организацию и координацию производства действительно удалось нарушить, но, по словам собеседников агентства, Иран все еще способен производить «Шахеды», хотя и в меньшем количестве.

Кроме того, у Ирана есть запасы этих дронов на складах, а для сборки беспилотников не требуются сложные компоненты, что отличает их от ракет.

«Шахед» представляет собой корпус из стекловолокна с двигателем, базовой системой наведения и взрывчаткой. Такие дроны могут производиться и на неспециализированных мощностях. Например, на предприятии по ремонту скоростных катеров, сообщил источник, знакомый с иранским производством беспилотников.

Для запуска дрона-камикадзе достаточно пусковой установки на транспортном средстве размером с внедорожник или пикап.

Опрошенные агентством эксперты считают, что Иран наверняка предвидел, что удары будут наносить по оборонным объектам и построил их под землей. По мнению собеседников агентства, если даже йеменские хуситы могли собирать беспилотники под обстрелами, то иранские военные могут это делать, хотя и не в промышленных масштабах.

По словам экспертов, пока Иран может запускать по крайней мере 20 «Шахедов» за одну атаку, это позволяет Тегерану эффективно угрожать своим целям.

Всего, по оценке Bloomberg, с начала войны на Ближнем Востоке Иран запустил более 2100 «Шахедов». Дроны повредили нефтяную инфраструктуру, парализовали работу аэропортов и уничтожили военную технику.

Россия с 2022 года запускает дроны-камикадзе типа «Шахед» по Украине. И хотя эти беспилотники медленные и их легко обнаруживают, запуск большого количества «Шахедов» может перегрузить системы ПВО.

Украинские специалисты отправились в страны Ближнего Востока, чтобы помочь им отражать атаки иранских беспилотников. В свою очередь, по данным CNN, представители РФ делятся с Ираном передовой тактикой применения беспилотников, наработанной за годы войны против Украины.

