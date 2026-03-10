Зеленский: переговоры с Россией и США перенесли на следующую неделю

По инициативе американской стороны трехсторонние переговоры Украины, России и США перенесли на следующую неделю — 16-22 марта, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, переговоры планировалось провести во вторник-среду в Турции, однако они были отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

«Мы были готовы ехать в Турцию. Перенесли эту встречу. Именно американская сторона отложила, сказала: „Давайте на следующей неделе“. Это информация, которая есть на сегодня», — сказал Зеленский, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

При этом президент Украины отметил, что разговоры с представителями США происходят ежедневно, поэтому «посмотрим, какая будет следующая дата» встречи.

Информацию о том, что новый раунд переговоров пройдет на следующей неделе, в интервью CNBC подтвердил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. «Мы видим признаки, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.

Россия о переносе встречи ничего не сообщала.

Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров.

В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве. Следующий раунд переговоров планировалось провести в начале марта в Абу-Даби.

После начала войны США и Израиля с Ираном Зеленский заявил, что новый раунд решили отложить из-за боевых действий на Ближнем Востоке.